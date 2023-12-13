الانتخابات الرئاسية| المؤشرات الأولية لعمليات الفرز باللجان العامة.. بث مباشر

حرصًا من موقع صدى البلد الإخباري على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه نقدّم لكم، بثًا مباشرًا للمؤشرات الأولية لعمليات الفرز للجان العامة التي أعلنت النتيجة وتظهر تقدم المرشح عبد الفتاح السيسي ومنافسة مُتباينة بين كل من المرشح فريد زهران وحازم عمر على المركز الثاني.

نتائج فرز الأصوات الأولية في اللجنة الأولى العامة رقم 11

أعلنت اللجنة الأولى العامة رقم 11 بمحافظة الشرقية ومقرها مركز الزقازيق، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 357 ألفًا و698 صوتاً، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 30367 صوتًا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 791 صوتًا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 17605 أصوات.

نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة الفرعية بدائرة الساحل

وكان قد أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة نتائج محاضر فرز اللجنة دائرة قسم الساحل، حسبما ذكرت قناة أكسترا نيوز.

وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت 252 ألفًا و987 ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة 251 ألفًا و938 ناخبًا، وعدد الأصوات الباطلة 1049 ناخبًا..

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 235 ألفًا 784 صوتًا

فريد زهران: 6618 صوتًا

عبدالسند يمامة: 2643 صوتًا

حازم عمر: 6893 صوتًا

قسم أول أسوان

أعلنت اللجنة الأولى العامة 1 قسم أول أسوان، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 98 ألفًا و77 صوتًا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 4157 صوتًا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 3894 صوتًا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 2425 صوتًا.

وقال إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 159508 ناخبًا، وعدد الحضور 110087 ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة 108483 ناخبًا، وعدد الأصوات الباطلة 1604 ناخبين.

بني سويف

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة بني سويف نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز

وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت 160 ألفًا و287 ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة 159 ألفًا و254 ناخبًا، وعدد الأصوات الباطلة 1033 ناخبًا..

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 152 ألفاً و684

فريد زهران: 3000

عبدالسند يمامة: 323

حازم عمر: 3247



نتيجة اللجنة العامة بقسم أول المنصورة

أعلنت اللجنة الأولى العامة بقسم أول المنصورة، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 145614 صوتًا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران، 6144 صوتًا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 7393 صوتًا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 12771 صوتًا.

نتيجة اللجنة العامة بقسم أول شبرا الخيمة

أعلنت اللجنة الأولى العامة بقسم أول شبرا الخيمة، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وحصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 272136 صوتًا

بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران 5000 صوت



وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 11657 صوتًا

وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 9342 صوتًا

نتيجة اللجنة الأولى بمحافظة دمياط

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة رقم 1 بمحافظة دمياط نتيجة الانتخابات الرئاسية في نطاق اللجنة، وحصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على على 40 ألفًا و 536 صوتًا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 6352 صوتًا.

وقالت اللجنة العامة إن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة حصل على 1185 صوتًا، بينما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر 10350 صوتًا.