صحف السعودية| تعليق الدراسة في محافظتي بيش والدرب.. إصابات ودمار في أربع مناطق في كييف .. وتجدد القصف المدفعي على خان يونس

فيصل بن سلمان مستشاراً خاصاً للملك.. وسلمان بن سلطان أميراً للمدينة

تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس بيش والدرب

أكثر من 50 مصاباً في قصف روسي على كييف

مقتل 11 شخصاً بقصف إسرائيلي على منزلين في خان يونس جنوب غزة

اهتمت الصحف السعودية اليوم الأربعاء بعدة أحداث عالمية و محلية.

فجاء في صحيفة عكاظ صدور أمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وتعيين الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير، بينما يُعفى الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه.

وتعيين الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة، بينما يُعفى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه.



وجاء في صحيفة الرياض أن أعلنَت إدارة تعليم صبيا تعليقَ الدراسة الحضورية صباح اليوم الاربعاء في جميع المدارس بمحافظتي بيش والدرب، بالمملكة العربية السعودية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأفادت إدارة التعليم بأن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم بمحافظة بيش والدرب .

جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة لهذا اليوم الاربعاء،عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب تعليم بيش والدرب والمدارس التابعة لها".

وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 10 صواريخ و10 طائرات مسيرة هجومية أطلقتها روسيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الصاروخي الثاني الذي شنته روسيا على كييف اليوم الأربعاء، أسفر عن إصابة 50 شخصًا على الأقل وسط إلحاق أضرار بمنازل ومستشفى للأطفال، في الوقت الذي ناشد فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي واشنطن تقديم المزيد من المساعدة لبلاده.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ الباليستية العشرة التي استهدفت العاصمة في حوالي الساعة الثالثة صباحًا.

وذكر مسؤولون أن الحطام المتساقط تسبب في وقوع إصابات ودمار في أربع مناطق في كييف على طول نهر دنيبرو الذي يمر عبر العاصمة.

من جانبه، أشار رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليجرام إلى أن نوافذ ومداخل مستشفى للأطفال في منطقة دنيبروفسكي بكييف تحطمت بسبب الحطام، لكن بناء على التقييمات الأولية لم تقع إصابات.

وافادت نفس الصحيفة أن استشهد 11 فلسطينيا بينهم أطفال في استهداف الاحتلال منزل في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، ووصل شهيدان وعدد من الإصابات مستشفى ناصر جرّاء قصف منزل بمخيم خان يونس.

وتجدد القصف المدفعي لطيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرقي ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية.