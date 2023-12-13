بسبب الطقس السيئ.. السعودية تعلق الدراسة في المدارس

أعلنَت إدارة تعليم صبيا تعليقَ الدراسة الحضورية صباح اليوم الاربعاء في جميع المدارس بمحافظتي بيش والدرب، بالمملكة العربية السعودية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأفادت إدارة التعليم بأن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم بمحافظة بيش والدرب .

جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة لهذا اليوم الاربعاء 29 / 5 / 1445 عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب تعليم بيش والدرب والمدارس التابعة لها".