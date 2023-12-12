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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أعلنت إدارة تعليم محافظة الليث في المملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة الحضورية غد الأربعاء وتحويلها لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس، ومنسوبي ومنسوبات إدارة الإشراف التربوي بالليث وبأضم.

بدورها، أعلنت إدارة تعليم بالقنفذة، تعليق الدراسة الحضورية ووتحويلها لتكون عن بعد عبر منصة "مدرستي"، لجميع مدارس تعليم القنفذة للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وكتبت عبر منصة “إكس”، أنه “سيتم تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء، لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع مدارس تعليم القنفذة طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.

جاء ذلك بعد تحذيرات المركز السعودي للأرصاد بشأن حالة الطقس الغير مستقرة، وحرصًا على سلامة الجميع.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية التعليم

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