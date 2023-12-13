رد جميل وعرفان لـ9 سنوات سابقة.. المصريين الأحرار يشيد بدور المرأة في الانتخابات

أشاد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار بدور المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن المرأة المصرية دائمًا متصدرة المشهد الانتخابي خلال الـ 3 أيام السابقة.

وأوضح عصام خليل، خلال مداخلته على شاشة إكسترا نيوز، أن الشعب المصري كان البطل الأول في المشهد الانتخابي، منوها إلى أن المرأة المصرية في الصعيد و المناطق الحدودية كانت موجودة بكثافة غير معتادة بالانتخابات الرئاسية.

رد جميل وعرفان

ولفت رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن المشهد الانتخابي يعتبر رد جميل وعرفان لما حدث بالتسع سنوات الماضية، مؤكدا أن العملية الانتخابية سارت بمنتهى الحيادية و لم تضغط أي حملة انتخابية على الأخرى او تلفظت بكلام مسيء لها.

ونوه، إلى أنهم لم يرصدوا بغرفة عمليات الحزب أي نوع من الشجار أو الاحتكاك، بالعكس كان هناك احترام من الناخبين في اللجان، و كانوا مساعدين لكبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة.