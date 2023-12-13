مايا مرسي: المرأة المصرية تمثل كتلة مؤثرة وفاعلة في المشهد السياسي|فيديو

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي لـ المرأة، إن المشهد الانتخابي كان رائعاً، و تضمن تواجد لجميع الفئات العمرية ،من الشباب و النساء و كبار السن، و أطفال و رجال.

الانتخابات الرئاسية 2024



وأضافت مايا مرسي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابي بقوة كبيرة، لافتة إلى أن المرأة المصرية تمثل كتلة مؤثرة وفاعلة في المشهد السياسي.



وأشار رئيس المجلس القومي للمرأة إلى، أن نسب الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024، كانت كبيرة للغاية، وغير مسبوقة، مضيفة أنه لم يتم رصد أي نوع من الانتهاكات أو الشكاوى.