ليلة مرعبة في أمريكا.. 9 مصابين خلال إطلاق نار قرب جامعة إنديانا

أصيب 9 أشخاص بجروح في حادث إطلاق نار جماعي وقع فجر اليوم الأحد بالقرب من حرم جامعة إنديانا في مدينة بلومنجتون بالولايات المتحدة.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، اندلع إطلاق النار بينما كانت حشود من المحتفلين تشارك في أجواء سباق الدراجات الجامعي الشهير "ليتل 500"، وذلك في شارع كيركوود بعد منتصف الليل بقليل.

وتحركت الشرطة إلى موقع الحادث في نطاق المربع 400 من شارع إيست كيركوود، القريب من الحرم الجامعي، حيث عثرت على عدد من المصابين في المكان.

وتم نقل تسعة مصابين إلى مستشفيات محلية، بينهم ستة بواسطة سيارات الإسعاف، وذلك حتى الساعة الثالثة صباحًا.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع فقط من إطلاق نار جماعي آخر بالقرب من جامعة أيوا، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة طلاب.