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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوض اللاجئين بالأمم المتحدة: نتوقع نزوح المزيد بسبب الصراع في غزة

غزة
غزة

قال المفوض العام اللاجئين بمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة تتوقع المزيد من النزوح بسبب الصراع في غزة".

 

كانت قد قالت وزارة الصحة بغزة إنه نفدت تطعيمات الأطفال بالكامل ونحذر من الانعكاسات الصحية الكارثية لذلك، وفق ما ذكرت صحف دولية.


ذكرت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 50 ألف شخص أصيبوا منذ إطلاق إسرائيل حملتها العسكرية على غزة إضافة إلى استشهاد 18400 شخص جراء الهجوم.

وقالت منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" (Humanity and Inclusion)، الدولية المتخصصة في رعاية المعاقين، إن بتر الأطراف، والحروق، وإصابات المخ نتجت عن استخدام المواد المتفجرة في غزة.

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