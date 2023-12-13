بعد الموافقة على وقف إطلاق النار بغزة.. إسرائيل: الأمم المتحدة تفقد أهميتها

علق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، صباح اليوم الأربعاء، على القرار المقترح الذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العامة والذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال إردان في مقابلة على القناة الثانية العبرية: بمجرد أن تدرك الدول أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإنها تسمح لنفسها بممارسة السياسة".

وأضاف: لقد أصرت على أن وقف إطلاق النار يساعد حماس على البقاء. والأمم المتحدة تثبت مرارا وتكرارا لماذا تفقد أهميتها".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وافقت الثلاثاء، على مشروع القرار العربي الإسلامي والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 153 من دول الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار العربي الإسلامي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين.

ولم تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعديل الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قرار عربي وإسلامي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.