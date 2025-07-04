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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات 2025.. تعرف على برامج كلية علوم جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

أطلقت جامعة حلوان حملة للتعريف بكلياتها وبرامجها التعليمية المتميزة لطلاب الثانوية العامة والطلاب الوافدين، ونسلط الضوء اليوم على كلية العلوم، إحدى الكيانات الأكاديمية العريقة التي تُعد نموذجًا يحتذى به في التميز العلمي والبحثي، لما تقدمه من برامج تعليمية متطورة تواكب مستجدات العصر وتخدم احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا.

تأسست كلية العلوم بجامعة حلوان عام 1980، وبدأت الدراسة الفعلية بها في أكتوبر 1983، لتصبح منذ ذلك الحين منبرًا علميًا فريدًا في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية. وتسعى الكلية إلى تحقيق الريادة من خلال تقديم خدمات تعليمية وبحثية مبتكرة، وإنتاج واستثمار المعرفة عبر منظومة ذكية تجمع بين الجودة الأكاديمية والتكنولوجيا الحديثة.

تضم الكلية عددًا من الأقسام العلمية المتخصصة تشمل: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الميكروبيولوجي، علم الحيوان والحشرات، والجيولوجيا، وهي أقسام تعمل بتناغم لتوفير بيئة علمية متكاملة تؤهل الطلاب لسوق العمل وتفتح لهم آفاق البحث والتطوير.

وتوفر الكلية 18 برنامجًا أكاديميًا متميزًا في مرحلة البكالوريوس، منها: برنامج الرياضيات، الرياضيات وعلوم الحاسب، الإحصاء وعلوم الحاسب، الفيزياء، الفيزياء الحيوية الطبية، علوم الفضاء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، الكيمياء التطبيقية، النبات، الميكروبيولوجي، الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية، النبات والكيمياء، علم الحيوان، علم الحيوان والكيمياء، الجيولوجيا، الجيوفيزياء، والجيولوجيا والكيمياء. وتعتمد الكلية نظام الساعات المعتمدة، ويُمنح الطالب درجة البكالوريوس في العلوم بعد اجتيازه بنجاح 138 ساعة معتمدة.

إلى جانب البرامج الأكاديمية الأساسية، تقدم الكلية برامج نوعية بمصروفات تلبي احتياجات تخصصية في سوق العمل، مثل برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، وبرنامج الوراثة والمناعة التطبيقية، وبرنامج علوم البترول والمعادن، ما يتيح للطالب فرصًا أوسع للتخصص والتفوق في مجالات علمية دقيقة ومطلوبة.

وعلى صعيد الدراسات العليا، تتضمن لائحة الكلية أكثر من 90 برنامجًا، منها 4 برامج للدبلوم، و40 برنامجًا للماجستير، و40 برنامجًا للدكتوراه، إلى جانب برامج نوعية بمصروفات تشمل دبلومات مهنية مثل دبلوم تحاليل الكيمياء الحيوية، ودبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية، ودبلوم فسيولوجيا التحاليل المعملية، فضلًا عن برامج ماجستير في التكنولوجيا الحيوية الجزيئية والفيزياء الطبية التطبيقية، وجميعها تعمل وفق نظام الساعات المعتمدة.

كما تحتضن الكلية عددًا من المراكز البحثية المتخصصة، منها مركز مراقبة الطقس الفضائي، ومركز الاستشعار عن بعد، ومركز الاستشارات الجيولوجية، ومركز للطاقات العليا، ومعمل مركزي، فضلًا عن معامل أبحاث متقدمة تخدم طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز من جودة التعليم والبحث العلمي.

وتسعى كلية العلوم بجامعة حلوان إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تستند إلى أحدث التقنيات ومعايير الجودة، مع التركيز على بناء شخصية الطالب العلمية والمهنية، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل والمنافسة في مختلف الميادين العلمية.

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