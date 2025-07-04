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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تمديد الاعتماد الدولي لصيدلة عين شمس حتى 2029

كلية الصيدلة بجامعة عين شمس
كلية الصيدلة بجامعة عين شمس
حسام الفقي

حصلت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس على تمديد الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم الصيدلي (ACPE)، لبرنامجي بكالوريوس الصيدلة (PharmD) والصيدلة الإكلينيكية (PharmD-Clinical Pharmacy)، وذلك حتى 30 يونيو 2029.

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ود. ريحاب عثمان القائم بعمل عميد كلية الصيدلة.

وجه الدكتور محمد ضياء زين العابدين الشكر والتقدير إلى وحدة ضمان الجودة والسادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين وجميع منتسبي الكلية، مشيدًا بتفانيهم ومهنيتهم، التي كانت سبيلاً في تحقيق هذا الإنجاز .

وأكد أن الإعتماد بمثابة شهادة على تقديم كلية الصيدلة أفضل معايير التعليم والبحث العلمي، وهو ما يسهم في رفع تصنيف الجامعة إقليميًا ودوليًا، كما أنه يعد خطوة نحو مزيد من التميز والتقدم في مختلف التخصصات الأكاديمية التي
تقدمها الجامعة .

ويعد هذا الاعتماد الدولي شهادة رفيعة المستوى على التزام الكلية بمعايير الجودة العالمية، حيث خضعت البرامج لتقييم شامل ودقيق شمل المناهج الدراسية، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، وجودة الخدمات التعليمية والطلابية، ومدى تحقيق المخرجات التعليمية المرجوة.

ويؤكد هذا التجديد حرص الكلية المستمر على التحسين والتطوير، كما يمثل دفعة قوية لمكانتها محليًا ودوليًا، ويُعزز من فرص خريجيها في سوق العمل العالمي، ويعكس الدور الحيوي الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس الذين أسهموا بجهودهم المخلصة في هذا الإنجاز.

كلية الصيدلة بجامعة عين شمس جامعة عين شمس الاعتماد الدولي

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