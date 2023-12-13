نفاد تطعيمات الأطفال تماما من غزة

قالت وزارة الصحة بغزة أنه نفدت تطعيمات الأطفال بالكامل ونحذر من الانعكاسات الصحية الكارثية لذلك، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ذكر وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 50 ألف شخص أصيبوا منذ إطلاق إسرائيل حملتها العسكرية على غزة إضافة إلى استشهاد 18400 شخص جراء الهجوم.

وقالت منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" (Humanity and Inclusion)، الدولية المتخصصة في رعاية المعاقين، إن بتر الأطراف، والحروق، وإصابات المخ نتجت عن استخدام المواد المتفجرة في غزة.

وأضافت أن العجز الصارخ في الرعاية الطبية ومسكنات الألم يعني أن الكثير من الناس يعانون بلا داعي، وقد تتطور معاناتهم إلى إعاقات طويلة الأجل كان من الممكن تفاديها.

ونقل حوالي 400 شخص فقط ممن يعانون من إصابات خطيرة من قطاع غزة إلى الخارج لتلقي العلاج، وفقا لجماعة "أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل".

وحملت منظمة الصحة العالمية القوات الإسرائيلية مسؤولية التأخر لوقت طويل في السماح لسيارات الطوارئ التي تنقل الجرحى بالمرور من نقاط التفتيش.

