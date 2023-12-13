عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نفاد تطعيمات الأطفال تماما من غزة

أطفال غزة
أطفال غزة

قالت وزارة الصحة بغزة أنه نفدت تطعيمات الأطفال بالكامل ونحذر من الانعكاسات الصحية الكارثية لذلك، وفق ما ذكرت صحف دولية.
ذكر وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 50 ألف شخص أصيبوا منذ إطلاق إسرائيل حملتها العسكرية على غزة إضافة إلى استشهاد 18400 شخص جراء الهجوم.

وقالت منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" (Humanity and Inclusion)، الدولية المتخصصة في رعاية المعاقين، إن بتر الأطراف، والحروق، وإصابات المخ نتجت عن استخدام المواد المتفجرة في غزة.

وأضافت أن العجز الصارخ في الرعاية الطبية ومسكنات الألم يعني أن الكثير من الناس يعانون بلا داعي، وقد تتطور معاناتهم إلى إعاقات طويلة الأجل كان من الممكن تفاديها.

ونقل حوالي 400 شخص فقط ممن يعانون من إصابات خطيرة من قطاع غزة إلى الخارج لتلقي العلاج، وفقا لجماعة "أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل".

وحملت منظمة الصحة العالمية القوات الإسرائيلية مسؤولية التأخر لوقت طويل في السماح لسيارات الطوارئ التي تنقل الجرحى بالمرور من نقاط التفتيش.
 

50 الف التفتيش إسرائيل استشهاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

موضوعات متعلقة

الاحتلال: ارتفاع عدد القـ.تلى إلى 10 بينهم 5 ضباط كبار

ترودو يغير لهجته مع نتنياهو: أوقف العدوان على غزة

قوات الاحتلال تواصل حصار مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة

هذا ما رصدته صور الأقمار الصناعية للأمم المتحدة عن غزة

احتجاجات في ‎نيويورك ضد كيانات بعينها بسبب دعمها الاحتلال.. فيديو

لماذا لا توصل حكومة الاحتلال المساعدات إلى غزة مباشرة ؟

"كوب 28" يدخل يومه الأخير وسط انتقاد للدول الكبرى.. تفاصيل

أرامكو تستحوذ على حصة 40 % في شركة الغاز والنفط الباكستانية

ترشيحاتنا

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

الانتخابات الرئاسية 2024.. انتهاء الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

حماس: نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون

لم يتألم| جنفير أنيستون تكشف تفاصيل حديثها لماثيو بيري قبل وفاته بساعات

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

أبوه وأمه وأخوه| قرار عاجل بشأن مرتكب جريمة دار السلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. ظهور هذه الأعراض يدل على التهاب الزائدة

جمالها خطف كأس العالم للأندية| حكم مباراة الاتحاد وأوكلاند تثير الجدل| ماذا فعلت؟

جمال شعبان: البوتاسيوم مفيد للقلب والمخ.. تعرف على أبرز الأطعمة الغنية به

أحذية الكعب العالي صممت قديما للرجال لا النساء.. ما القصة؟

فيديو

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

إسرائيل تواصل فكرتها المسمومة| حاخام يهودي يدلي بتصريحات تؤكد خطة التهجير.. فيديو

بعد غياب 21 عاما| يسرا تعود إلى المسرح.. وهذا هو رأيها في ظافر العابدين

مقطع فيديو لنائب بولندي يثير الجدل في عيد الحانوكا|لن تتوقع ماذا فعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ