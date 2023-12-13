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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد مرعب لرجل يشهر بندقية في وجه طليقته ليجبرها للعودة إليه ببريطانيا|فيديو

مشهد مرعب لرجل يشهر
مشهد مرعب لرجل يشهر بندقيه في وجه طلقته ليجبرها للعودة إليه

في مشهد يحبس الأنفاس، كادت أم أن تـقـ تل على يد زوجها السابق بعد أن وجه نحوها بندقية معمرة بالرصاص الحي، في محاولة لاحتجازها، بعد أن رفضت العودة إليه منذ انفصالهما.

 

ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، لام تدعى ريانون براج، تعيش شمال ويلز، وهي تقف مرعوبة من زوجها السابق الذي احتجازها داخل سيارتها لمدة 8 ساعات موجهاً بندقيته نحوها، مهدداً أيها بقتلها في حال عدم عودته إليه مجدداً.

وأفادت الصحيفة أن الأم شعرت بأنها لن ترى أولادها مجدداً، بعد أن صوب طليقها البندقية نحوها وهددها بالقتل.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأم البريطانية انفصلت عن زوجها في عام 2019، ومن ذلك الحين ظل يطاردها، ليقدم في أحد الأيام على احتجازها داخل سيارتها، مشهراً بندقيته نحوها، ليجبرها للعودة إليه.

وتروي الأم المكلومة للصحيفة، أن بعد هذا الحادث ألقت قوات الشرطة القبض عليه وتم سجنه لعدة سنوات، لافتة بأنه سيتم الإفراج عنه العام المقبل، وتشعر بالخوف من عودته مرة أخرى ليقدم على قتلها هذه المرة.

 

وفيما يقضي الزوج السابق حاليًا عقوبة السجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة المطاردة والتهديد بالقتل، ولكن من المقرر أن يتم إطلاق سراحه تلقائيًا في فبراير في نهاية عقوبته.

بندقية الرصاص الحي مشهد يحبس الأنفاس

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