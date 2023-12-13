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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن عن اتخاذ إجراء عقابي ضد مسئولي حماس

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على 8 من مسؤولي حماس وداعميها لأفعالهم التي تدعم مصالح الحركة في الخارج.

وفي وقت سابق، قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن إيطاليا وفرنسا وألمانيا دعوا لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على حماس وداعميها.

وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أن المشهد في جنوب غزة "مظلم" في ظل القصف الإسرائيلي المستمر ضد المدنيين والذي يتسبب في سقوط العديد من الضحايا ونزوح السكان من القطاع.

وأضاف بوريل، أن القصف الإسرائيلي مستمر بكثافة غير عادية، لافتًا إلى أن الاحتلال يستخدم نفس التكتيكات أو ما هو أسوأ في الجنوب كما حدث في الشمال.

وأشار إلى أن الآلاف من سكان القطاع يدفعون نحو الحدود المصرية، مؤكدًا أن عدد الضحايا المدنيين في غزة مستمر في غزة والآفاق بالقطاع مظلمة.

وأكد أنه لم يعد هناك ملاجئ أو أماكن آمنة في القطاع، مشددًا على ضرورة منع تهجير سكان غزة من أراضيهم.

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين اجتماعًا هو الأخير هذا العام، لبحث الحرب في أوكرانيا وأزمة الشرق الأوسط.

وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التطورات بعد استئناف القتال في قطاع غزة، خاصة مع دعوات دول أوروبية بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية دائمة تنهي الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة حماس.

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