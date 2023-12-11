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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدون علم إسرائيل.. وفد من أعضاء مجلس الأمن يزور معبر رفح اليوم| تفاصيل

صدى البلد

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه من المتوقع أن يقوم وفد من أعضاء مجلس الأمن الدولي بزيارة إلى معبر رفح اليوم الاثنين، بهدف الحصول على انطباع مباشر عن الوضع الإنساني الصعب في غزة وأنشطة المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لسكان قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة فإن الزيارة، التي من المتوقع أن يشارك فيها 16 سفيرا ونواب سفراء لدى الأمم المتحدة، جاءت بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل في المجلس كممثل للجامعة العربية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه تم تنظيم الزيارة من وراء ظهر إسرائيل ودون أي تنسيق معها، لافتة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتحمل تكاليف زيارة ونقل السفراء إلى مدينة العريش.

وبحسب الصحيفة سيستمع السفراء عند معبر رفح إلى عدد من مسؤولي الأمم المتحدة، كما سيعقدون مؤتمراً صحفياً.

وأكدت الصحيفة أن ثلاث دول دعيت للزيارة رفضت الانضمام إليها، وهي الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا. وباستثناء هذه الدول الثلاث، استجابت بقية الدول - بما في ذلك بريطانيا وروسيا والصين لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي دعت ليس فقط جميع سفراء الدول في مجلس الأمن، بل أيضا الدول الخمس الدول التي ستتسلم مهامها في 1 يناير 2024.

وقالت الصحيفة إن هناك حالة في غضب شديدة في إسرائيل من تلك الزيارة، وذلك لأن مجلس الأمن، في خضم الحرب، اختار التركيز على جانب واحد فقط والاكتفاء بدراسة الوضع الإنساني في غزة ومعاناة سكانها، في حين يتجاهل الجانب الإسرائيلي تماما.

من جانبه هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الوفد، وقال "الزيارة المنحازة لمجلس الأمن هي مستوى جديد من التدني يثبت أن المجلس لا يهتم إلا بسكان غزة ويتجاهل تماما سكان الجنوب والمختطفين".

وأضاف: الزيارة المشوهة تقضي على كل شرعية لقرارات المجلس بشأن الحرب في غزة. مجلس الأمن، الذي لم يدين حتى يومنا هذا حماس ومجزرة 7 أكتوبر، يأتي للزيارة ويظهر اهتمامه فقط بالوضع الإنساني في قطاع غزة، بينما يتجاهل تماما معاناة وأوضاع سكان الجنوب، هذا عار!".

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