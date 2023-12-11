بشكل غير رسمي.. بلينكن يطالب الاحتلال بإنهاء عدوانه على غزة قبل العام الجديد

كشفت وسائل إعلام بريطانية نقلًا عن مصادر لها، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أبلغ إسرائيل خلال زيارة لها، بشكل غير رسمي ضرورة إنهاء عدوانها على قطاع غزة قبل حلول العام الجديد.

وكتبت التقارير البريطانية نقلا عن عدة مصادر قولها، إن بلينكن أبلغ الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة، أنه يجب الانتهاء من الأمور بحلول العام الجديد".

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ حكومة الحرب الإسرائيلية اعتقاد الولايات المتحدة أن الصراع يجب أن ينتهي خلال أسابيع وليس خلال أشهر.

لكن المصادر أوضحت أن المسؤولين الإسرائيليين لم يقدموا أي ضمانات لإنهاء الحرب في غضون أسابيع.

وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين في حربها مع حركة "حماس".

يأتي ذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال بلينكن إن على إسرائيل إيلاء "أهمية" لحماية المدنيين في غزة والتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأضاف بلينكن في تصريحات لبرنامج (حالة الاتحاد) على شبكة (سي إن إن)، أن الشيء المهم هو التأكد من أن العمليات العسكرية وضعت على نحو يضمن حماية المدنيين.