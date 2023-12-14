قدّمت جينيسيس طرازي 2025 GV80 وGV80 كوبيه في معرض لوس أنجلوس للسيارات، والآن تمت إزاحة الستار عن سيارة G80 المحسنة في كوريا.

تجمع بين التصميم الرياضي والتكنولوجيا.. جينيسس تكشف عن G80 الجديدة

ويبدو من السهل التعرف على سيارة السيدان المحدثة على الفور، حيث تتبنى فكرة "الأناقة الرياضية" وتتميز بشبكة أمامية معدلة تحيط بها وحدات إضاءة مقسمة مع تقنية مجموعة العدسات الدقيقة. يمكننا أيضًا رؤية مصد أمامي رياضي وعجلات مقاس 20 بوصة.

تستمر تغييرات التصميم في الخلف حيث تتبنى السيارة مصدًا جديدًا وعادمًا مخفيًا. وقالت جينيسيس أيضًا إن النموذج سيكون متاحًا بعشرة ألوان بما في ذلك لون جديد يسمى Brooklyn Brown.

تجمع بين التصميم الرياضي والتكنولوجيا.. جينيسس تكشف عن G80 الجديدة

إلى جانب الطراز القياسي، عرضت جينيسيس سيارة G80 Sport المحسنة. وتتميز بمصد أمامي فريد من نوعه مع مداخل قوية. ويبدو أن السيارة أيضاً تحاكي مظهر نظام العادم المزدوج مع لمسات على شكل حرف V.

تحدث بعض التغييرات الأكثر وضوحًا في الداخل حيث تم تجهيز G80 بشاشة OLED جديدة مقاس 27 بوصة، والتي تجمع بين مجموعة الأدوات الرقمية ونظام المعلومات والترفيه، وهو يحل محل الشاشات السابقة التي يبلغ قياسها 12.3 و 14.5 بوصة.

تجمع بين التصميم الرياضي والتكنولوجيا.. جينيسس تكشف عن G80 الجديدة

وتمتد التغييرات إلى ما هو أبعد من شاشة العرض حيث تم تجهيز السيارة بلوحة قيادة جديدة وناقل حركة "يشبه الكريستال". لقد انضم إليهم تقليم منقح ومكدس مركزي مُجدد مع مجموعة مفاتيح جديدة.

يتوفر الطراز الحالي بمحركات سعة 2.5 و3.5 لتر بقوة تصل إلى 375 حصانًا (280 كيلووات / 380 حصانًا). تقدم الشركة أيضًا طرازًا كهربائيًا بمدى يصل إلى 282 ميلاً (454 كم).