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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الجليل: الاتحاد السعودي أقوى من الأهلي حاليا

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن جمهور النادي الأهلي سيكون له دورا كبيرا في مواجهة اتحاد جدة السعودي بكأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن العميد لديه لاعبين مميزين على رأسهم رومارينيو وكوناردو بخلاف الفرنسي كريم بنزيما، وأيضا يتواجد البرتغالي جوتا الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "فريق الاتحاد يضم أطراف جيدة وهناك لاعبين رائعين في الخط الهجومي، يجب فصل وسط الملعب عن الثلاثي الأمامي، في مباراة أوكلاند كان يتسلم كانتي وفابينيو الكرة بشكل سهل تماما، سيكون لـ ديانج ومروان عطية دور كبير في وسط ملعب اللقاء".

وأضاف: "زكريا هوساوي ومهند الشنقيطي من العناصر المميزة في فريق الاتحاد، ومن الصعب أن يزيد علي معلول ومحمد هاني كثيرًا للهجوم في ظل خطورة عناصر الفريق السعودي كورنادو ورمارينيو مع فيصل الغامدي".

وأكمل: "اتحاد جدة حاليا أفضل من الأهلي على مستوى اللعب الجماعي، ولاعبو الفريق السعودي ظهروا بشكل جيد وكانوا في قمة تركيزهم خلال لقاء أوكلاند سيتي، ولذلك يجب على الأهلي أن يضغط بقوة على هجوم الاتحاد خصوصا كريم بنزيما".

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