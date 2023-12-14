سنجتث النازية.. بوتين يكشف متى تنتهي الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن السلام سيتحقق عندما نصل إلى أهدافنا التي لم تتغير، وهي اجتثاث النازية في أوكرانيا ونزع سلاح الدولة الأوكرانية والوضع الحيادي لها.

واضاف بوتين في مؤتمر صحفي: "عندما يقوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليصفق تحية لنازي خدمة في فرقة "إس إس" في كندا على مرأى ومسمع من العالم أجمع. كيف يمكن وصف هذا سوى بـ "النازية"؟.

ويعتقد الرئيس الروسي أن إمداد أوكرانيا سيتوقف في يوم من الأيام، معربا :"747 دبابة تم تدميرها، وأكثر من ألفين من المدرعات منذ الهجوم الأوكراني المضاد".

وقال بوتين: “تطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ليس مرتبطا فقط بنا، وبدأت القطيعة مع أوروبا عقب الانقلاب في أوكرانيا عام 2014".

وأعرب أن موسكو حاولت لعشرات السنين إقامة العلاقات مع أوكرانيا، وان جنوب وشرق أوكرانيا كان دائما روسيا وهي أرض روسية تاريخيا".