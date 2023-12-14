إطلاق عدة صواريخ من لبنان على الحدود الإسرائيلية والاحتلال يرد بقصف مدفعي

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تم قصف فرقة صواريخ مضادة للدبابات في جنوب لبنان كانت تستعد لتنفيذ هجوم بالقرب من بلدة شتولا الشمالية.

واضاف الجيش الإسرائيلي:" عدة صواريخ أطلقت من لبنان على منطقتي يفتاح ومرغليوت على الحدود وتم الرد بقصف مدفعي".

على جانب آخر، قالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها قصفت الحشود العسكرية في محور التقدم جنوب غرب نتساريم بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت أنها تمكنت من قنص جندي صهيوني في محور حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأفادت صحيفة “هآرتس”، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإصابة 36 جنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة، بينهم 7 في حالة خطيرة.