الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لحزب الله في لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، بحدوث قصف مدفعي معاد استهدف تلة العزية جنوبي البلاد وتسبب في تضرر الشبكة الكهرباء التي تغذي منطقة الطيبة.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله في لبنان ودوي الانفجارات يسمع في الجليل الأعلى.



كانت قد قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس:" استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الزيتون شرقي مدينة غزة".



وقالت سرايا القدس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي فجرا بمحاور الزيتون والشجاعية والشيخ رضوان بمدينة غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية ميركافاه و4 ناقلات جند بقذائف "الياسين 105" في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة.