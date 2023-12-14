وكالة موديز تثبت تصنيف لبنان عند (C).. وتغير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة

ثبتت وكالة Moody's تصنيف لبنان الائتماني عند (C)، لكنها عدّلت في الوقت نفسه نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.

وفي تقرير لها، ذكرت Moody's، أن التوقعات المستقبلية المستقرة لـ "لبنان" هي انعكاس لتوقعاتها بأن يظل التصنيف عند (C) في المستقبل المنظور، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن استمرار الفراغ السياسي يزيد من مخاطر حدوث أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية طويلة الأمد.

وأفادت وكالة التصنيف الائتماني بأن تعرض لبنان لمزيد من الاحتدام في صراع إسرائيل وحركة حماس سوف يبدد بشكل جزئي مكاسب حديثة في قطاع السياحة.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أبقت وكالة S&P Global التصنيف الائتماني للديون بالعملة الأجنبية للبنان عند "التعثر الانتقائي" مع نظرة سلبية، وسط توقعات متباينة بشأن النمو الاقتصادي والتضخم والعملة.