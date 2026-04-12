الحرس الثوري: اقتراب سفن عسكرية من مضيق هرمز خرق لوقف إطلاق النار وسنتعامل معه بحزم

أكد الحرس الثوري الإيراني أن اقتراب السفن العسكرية من مضيق هرمز سيعتبر خرقا لوقف إطلاق النار وسيتم التعامل معه بحزم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أفاد الحرس الثوري الإيراني، بأن محاولة الولايات المتحدة إرسال المدمرتين فرانك باترسون ومايكل مورفي عبر مضيق هرمز، عملية دعائية فاشلة.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له: "كان الغرض من محاولة هذه المدمرات المرور عبر مضيق هرمز هو استغلال ظروف وقف إطلاق النار لخلق ادعاء كاذب بالمرور عبر مضيق هرمز من جهة، والتأثير على مفاوضات إسلام أباد من جهة أخرى، وُصفت محاولة المدمرتين باترسون ومورفي بأنها خطوة بالغة الخطورة كان من الممكن أن تتحول إلى كارثة للولايات المتحدة.