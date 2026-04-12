القبض على صانع محتوى نشر فيديوهات عن كيفية التخفى من كاميرات المرور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام صانع محتوى بشرح كيفية التخفى من كاميرات المراقبة لمن يرغب فى إرتكاب المخالفات المرورية أو الجرائم الجنائية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه وإستيقاء تلك المعلومات من تطبيقات الذكاء الإصطناعى دون التحقق من صحة ما ورد به، ونشره على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لرفع معدلات المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.