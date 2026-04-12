قضية سيدة الإسكندرية.. أحمد موسى: الناس بتكتب علشان الفلوس والمتابعات والمشاهدات

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية تتعرض لحملات تشويه بسبب بعض الوقائع التي تثار على منصات التواصل الاجتماعي، معلقا: النهاردة المستشار محمد شوقي النائب العام أصدر قرار بحظر نشر في بعض القضايا، تشمل حادث إنهاء سيدة حياتها، وحادثتي المنوفية.

وأضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: بنروح بلاد كثيرة، وهناك، ولا سطر يتكتب عن جريمة، وبيبقى عندهم بلاوي، لكن عندنا بنكتب علشان الفلوس والمتابعات والمشاهدات.

القضايا السلبية بالبلد

وتابع أحمد موسى: لازم نعمل تحقيقات وملفات عن القضايا السلبية بالبلد!، كفاية اللي بيتم علينا من الخارج، البلد مستهدفة.

واختتم أحمد موسى: أوجه الشكر للنائب العام على قراره الذي شمل كل المنصات الإعلامية (مرئية - مسموعة - مكتوبة) محلية كانت أو دولية.