محافظ الغربية: انتشار مكثف للفرق الطبية وتمركزات الإسعاف بمحيط الكنائس لتأمين احتفالات عيد القيامة

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن مديرية الصحة بالمحافظة دفعت بفرق طبية مكثفة وتمركزات ثابتة ومتحركة بمحيط الكنائس في مختلف المراكز والمدن، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة المجيد، بما يضمن توفير الخدمات الصحية الفورية والتعامل السريع مع أي حالات طارئة خلال الاحتفالات.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن الخطة تشمل تواجد أطقم طبية مدربة مزودة بكافة المستلزمات الطبية اللازمة في نقاط تمركز قريبة من أماكن التجمعات، إلى جانب الدفع بسيارات إسعاف في مواقع استراتيجية بمحيط الكنائس، لضمان سرعة الاستجابة ونقل الحالات التي قد تحتاج إلى رعاية طبية متقدمة في أسرع وقت،مشيراً إلى رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات العامة والمركزية، خاصة أقسام الطوارئ والاستقبال، مع جاهزية الأطقم الطبية على مدار الساعة، وربط غرف العمليات بمديرية الصحة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي بلاغات.

احتفالات أقباط

وشدد محافظ الغربية على أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير أقصى درجات الأمان الصحي للمواطنين خلال الاحتفالات، وضمان تقديم الخدمة الطبية بشكل سريع ومنظم، بما يعكس جاهزية القطاع الصحي بالمحافظة وكفاءته في التعامل مع مختلف الأحداث،واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة الاحتفالات لضمان انتظام العمل داخل التمركزات الطبية والإسعافية وتحقيق أعلى درجات الاستجابة الفورية.