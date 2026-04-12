نتنياهو: الحرب ستتواصل في المنطقة الأمنية بلبنان

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن الحرب ستتواصل في المنطقة الأمنية بلبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، أن بلاده باتت لاعباً إقليمياً مهيمنًا وقوة ذات تأثير عالمي، كاشفًا عن تلقي طلب لبناني لإجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين لأول مرة، واضعًا شرطًا أساسياً يتمثل في نزع سلاح حزب الله لإتمام هذه الخطوة.

وفي خطاب ألقاه شدد نتنياهو على أن المواجهة مع إيران لم تحسم بعد، رغم ما وصفه بـ"الإنجازات الكبيرة"، مشيرًا إلى أنه صادق على تنفيذ عمليات سرية استهدفت عرقلة البرنامج النووي الإيراني، في وقت لم تحظَ فيه تحذيراته باهتمام دولي.