قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: تهديدي بمحو الحضارة الإيرانية أجلس طهران إلى طاولة التفاوض
انتهاك لوقف إطلاق النار.. الحرس الثوري: سفن عسكرية تقترب من مضيق هرمز
الخارجية: تعزيز التنمية وتطوير التعليم والتدريب عالج مشاكل الهجرة غير الشرعية
محمد بن زايد يبحث مع وزير خارجية الهند تعزيز الشراكة والتطورات الإقليمية
موعد وقفة عرفات 2026 وإجازة عيد الأضحى وعدد الأيام
مسؤول أمريكي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم وفتح مضيق هرمز
الرئيس الإيراني لـ بوتين: مستعد لاتفاق متوازن وعادل يضمن السلام والأمن
رسميا في البنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد 12 أبريل
لا تغلق الباب بالانتـ.ـحار.. الأزهر للفتوى: ضيق الحال بوابة لفرج قريب من الله
عماري عبدالعظيم: الصراع الأمريكي الإيراني يربك حسابات السياحة العالمية| خاص
3 مسارات استراتيجية “غير مستساغة”.. إدارة ترامب أمام مفترق طرق بعد فشل مفاوضات إسلام آباد
لتحسين صحة القلب.. تناول هذه الفاكهة يوميا يخفض الكوليسترول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتهاك لوقف إطلاق النار.. الحرس الثوري: سفن عسكرية تقترب من مضيق هرمز

مضيثق هرمز
مضيثق هرمز
فرناس حفظي

أعلن الحرس الثوري أن "اقتراب السفن الحربية من مضيق هرمز يُعدّ انتهاكاً لوقف إطلاق النار". 

وأضاف أن "مضيق هرمز تحت السيطرة، ومفتوح أمام مرور السفن المدنية دون أي خطر، وأن أي سفينة عسكرية تنوي الاقتراب من مضيق هرمز تحت أي ذريعة ستُعتبر منتهكة لوقف إطلاق النار، وسيتم التعامل معها بحزم".

وفي وقت سابق، أفاد الحرس الثوري الإيراني، بأن محاولة الولايات المتحدة  إرسال المدمرتين فرانك باترسون ومايكل مورفي عبر مضيق هرمز، عملية دعائية فاشلة.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له: "كان الغرض من محاولة هذه المدمرات المرور عبر مضيق هرمز هو استغلال ظروف وقف إطلاق النار لخلق ادعاء كاذب بالمرور عبر مضيق هرمز من جهة، والتأثير على مفاوضات إسلام أباد من جهة أخرى، وُصفت محاولة المدمرتين باترسون ومورفي بأنها خطوة بالغة الخطورة كان من الممكن أن تتحول إلى كارثة للولايات المتحدة.

ويشير تحقيق أجرته قناة برس تي في، نقلاً عن مسؤول عسكري رفيع، إلى أن المدمرتين فرانك باترسون ومايكل مورفي حاولتا الدخول المفاجئ إلى مضيق هرمز أمس، بالتزامن مع بدء المفاوضات مع إسلام آباد".

و أضاف البيان: “حاولت المدمرتان خداع البحرية الإيرانية باستخدام الحرب الإلكترونية وتعطيل نظام الإبلاغ الآلي عن الموقع. وادّعت المدمرتان أنهما سفينة تجارية عُمانية، وكانتا تخططان للإبحار على طول الساحل في الجزء الجنوبي من بحر عُمان”.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

أرشيفية

بعد انهيار المفاوضات.. باكستان تضغط للتمسك بوقف النار وواشنطن تتهم طهران بالتعنت النووي

الدولار

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

الإيجار القديم

إلغاء طرد المُستأجر .. مفاجآت جديدة بشأن قانون الإيجار القديم «تحت القبة»

ترشيحاتنا

الانتحار

الأوقاف: النفس البشرية مُصانة ومُحرّمة في ذاتها بأمر خالقها

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة كاملة.. أدعية تحصنك من الشرور وتجلب الطمأنينة والبركة

شم النسيم

هل يجوز الخروج والتنزه في شم النسيم؟.. تعرف على الحكم الشرعي

بالصور

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة

فيديو

بسمة وهبة

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد