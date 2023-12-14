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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يعلق على منع الغرب لـ روسيا من استخدام الدولار الأمريكي واليورو

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي واليورو

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الدول الغربية تطلق النار على أقدامها من خلال منع روسيا من استخدام الدولار الأمريكي واليورو.

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي: “نحن لا نتخلى عن الدولار أو اليورو ، لقد أعاقتنا التسويات بالعملات الأجنبية. بالمناسبة، إنهم يطلقون النار على أنفسهم مرة أخرى. لماذا يجعلون الأمر أكثر صعوبة لكي نستخدم الدولار واليورو كعملتين عالميتين، وفي المقام الأول الدولار بالطبع؟”.

وذكر الرئيس الروسي أن روسيا استخدمت 87% من العملات الأجنبية، الدولار واليورو، في خدمة صادراتها في عام 2021، مع بقاء حصة الروبل واليوان عند 11-13% و0.4% على التوالي.

وقال: “كان الوضع في سبتمبر على النحو التالي: الروبل يمثل 40%، واليوان 33%، في حين انخفض الاستخدام الإجمالي للدولار واليورو إلى 24%”.

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وفي الوقت نفسه، فإن استخدام الروبل لا يفيد سوى روسيا.

وأوضح الرئيس الروسي: “كلما استخدمنا عملتنا الوطنية في التسويات التجارية، كلما كان ذلك أفضل، لأن ذلك يعزز سيادتنا وقدراتنا”.

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