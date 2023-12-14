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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة وفاة والدة نور قدري

صدى البلد

نفت الفنانة نور قدري شائعة وفاة والدتها من خلال حسابها على فيسبوك وأكدت أن والدتها بخير ولا صحة للأخبار المنتشرة. 

وكتبت:" خبر وفاة امي غير صحيح الحمد لله كويسة وربنا يديها الصحة".

أعلنت الفنانة اية سماحة عن وفاة عمتها ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك .

وقالت اية سماحة :أنا مش مصدقة، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله عمتي فاتن الإتربي، والدة نورا قدري، وأحمد قدري، نسألكم الدعاء.

وكان أخر اعمال اية سماحة هو مسلسل على باب العمارة ، والذى عرض بشكل حصري على منصة watch it .

مسلسل على باب العمارة يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن ومنهم حاتم صلاح وأحمد بدير ومحمد محمود ومحمد رضوان وآية سماحة وغادة طلعت ومن إخراج خيري سالم.


كما قدمت اية سماحة حكاية “ كاملة ” ضمن حكايات مسلسل حدث بالفعل .

 

حكاية كاملة بطولة آية سماحة وشاهين وتامر فرج وبسنت حاتم، ضيوف الشرف: أحمد فهيم وأحمد عبدالحميد وعمر جانز إنتاج حاتم سمعان ومن تأليف فادي النجار وإخراج وائل فرج.

أعمال آيه سماحة أحمد بدي أحمد قدرى أحمد بدير

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