يسكن الألم ويعالج نزلات البرد.. فوائد غير متوقعة لـ النعناع

النعناع من الأعشاب المتوفرة في معظم بلدان العالم ومنخفضة السعر، ولكن هل تعلم أنها تحتوى على قدر كبير من الفوائد خاصة في تسكين الألم.

وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي، نعرض لكم أهم فوائد النعناع الصحية.

فوائد النعناع لتحسين المزاج والاسترخاء

يعمل النعناع على تحسين وظائف الدماغ، حيث وجد أن استنشاق عبير أو رائحة عطر النعناع لمدة خمس دقائق يحسن الذاكرة بشكل ملحوظ بالإضافة إلى ذلك، فإن استنشاق عطر رائحة زيت النعناع يحسن المزاج ويزيد اليقظة ويقضي على التوتر.

تتمتع الزيوت العطرية المتواجدة في النعناع بمفعول على مستوى الجهاز العصبي والحالة التنفسية، ومن فوائد النعناع وزيت النعناع العطري أنهما يلعبان دوراً كبيراً في تنشيط الجسم وتعزيز الطاقة بشكل سريع.

فوائد النعناع للرضاعة الطبيعية

تشمل فوائد النعناع للرضاعة الطبيعية أن النعناع يمكن أن يقلل الألم الناتج عن الرضاعة الطبيعية، فالرضاعة الطبيعية غالباً ما تسبب التقرحات والتشققات في منطقة بداية الثدي، مما يجعل عملية الرضاعة صعبة ومؤلمة.

ومن فوائد استخدام النعناع (على شكل زيت النعناع أو ماء النعناع) على الجلد المتشقق والمتقرح حول بداية الثدي يقلل كثيراً الألم الناتج عن الرضاعة.

فوائد النعناع لنزلات البرد والالتهابات

يحسن النعناع من الأعراض المصاحبة لنزلات البرد، فمركب المنثول الموجود في النعناع وزيت النعناع له دور كبير في:

إزالة احتقان الأنف.

المساعدة على التنفس من الأنف بشكل أفضل كما من فوائد النعناع للالتهابات أنه يساعد على التخفيف من التهاب الفم والبلعوم.



فوائد النعناع للتخلص من رائحة الفم الكريهة

من فوائد النعناع أن يعمل النعناع على إخفاء رائحة الفم الكريهة وذلك يشمل تناوله إما على شكل علكة أو حلوى؛ فالنعناع يعمل فقط على إخفاء الرائحة الكريهة لعدة ساعات دون تأثيره على البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

فوائد النعناع لتخفيف الالم

يفيد زيت النعناع في كبح الشعور بالألم إذ ما استخدم مباشرة بعد التعرض لضربة أو صدمة خارجية، ‏كما أن فوائد النعناع لتخفيف الألم يمكن أن تشمل آلام مغص أسفل البطن عند النساء (آلام الحيض)، ومغص المرارة الناتج عن وجود حصاة فيها.

كما يساعد تناول النعناع على التخفيف من الصداع بأنواعه ومن ضمنها الشقيقة.