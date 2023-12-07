يقتل الخلايا ويسبب السرطان.. كيف تعرف أنك تعاني من الالتهاب المزمن

يتسبب إهمال علاج الالتهاب المزمن في معاناة الجسم من مضاعفات عديدة قد تصل للإصابة بالسكري والسرطان وموت الخلايا السليمة.

ووفقا لما جاء في موقع هيلث نعرض لكم كيف تعرف أنك تعاني من الالتهاب المزمن.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان لديك الالتهاب المزمن؟

ولأنه يحدث داخليًا، فقد لا تكون الأعراض ملحوظة في البداية. تشمل بعض العلامات الأكثر شيوعًا ل الالتهاب المزمن ما يلي:

انزعاج في الجسم، بما في ذلك تصلب المفاصل والتهاب الأوتار وآلام العضلات.

اضطرابات النوم مثل الأرق وتوقف التنفس أثناء النوم والتعب المستمر .

زيادة الوزن أو فقدان الوزن غير المبرر.

الطفح الجلدي مثل الصدفية والالتهابات المتكررة (الفيروسات وغيرها).

آلام البطن، والارتجاع الحمضي ، ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

حمى غير مفسرة.

اضطرابات المزاج ، بما في ذلك الاكتئاب والقلق.

إذا كانت هذه الأعراض تبدو مألوفة، وتشعر أنك قد تعاني من الالتهاب المزمن، فمن الجيد التحدث عن ذلك مع طبيبك وقد يكون هناك سبب أساسي يجب معالجته.

وتكمن خطورة التأخر في اكتشاف الالتهاب المزمن في المعاناة من أمراض ومضاعفات صحية خطيرة تدمر الجسم.