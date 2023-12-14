مسؤول بحركة فتح: نسعى للوصول لصيغة وطنية تحقق وحدة الشعب الفلسطيني

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه لن يعلق على أي تصريحات حدثت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بمحاولة التخريب بين حماس وفتح، لافتا إلى أن حركة فتح لديها رؤية ترتكز على أن تقوم حماس بمراجعة سياسية ونضالية وتنظيمية.

حديث حول القضية الفلسطينية

وأضاف "الرجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أنه يرغب في استعادة الوحدة من جديد، ينتظر من الأشقاء في حماس مبادرة سياسية تنظيمية لبدء حوار، وهذا هو القرار، وهي خطوة يجب أن تحافظ على ما تم إنجازه حتى هذه اللحظة.

وتابع، أن الحديث الآن عن وحدة الأراضي الفلسطينية، والحديث عن نظام فلسطيني واحد، وهذا بالتأكيد تؤسس لبناء شراكة، وفي الفترة الماضية تم رصد تصريحات من إسماعيل هنية رئيس حركة حماس والذي تحدث عن أنه منفتح حول الأمر وهي رسالة إيجابية.

واستكمل، أنه يسعى للوصول إلى صيغة وطنية لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، خاصة في ضوء ما يتصيد للشعب الفلسطيني الأخطاء ويسعى لاستمرار الخلاف بين الفصائل الفلسطينية.