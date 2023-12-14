عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسؤول بحركة فتح: نسعى للوصول لصيغة وطنية تحقق وحدة الشعب الفلسطيني

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه لن يعلق على أي تصريحات حدثت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بمحاولة التخريب بين حماس وفتح، لافتا إلى أن حركة فتح لديها رؤية ترتكز على أن تقوم حماس بمراجعة سياسية ونضالية وتنظيمية. 

حديث حول القضية الفلسطينية 

وأضاف "الرجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أنه يرغب في استعادة الوحدة من جديد، ينتظر من الأشقاء في حماس مبادرة سياسية تنظيمية لبدء حوار، وهذا هو القرار، وهي خطوة يجب أن تحافظ على ما تم إنجازه حتى هذه اللحظة. 

وتابع، أن الحديث الآن عن وحدة الأراضي الفلسطينية، والحديث عن نظام فلسطيني واحد، وهذا بالتأكيد تؤسس لبناء شراكة، وفي الفترة الماضية تم رصد تصريحات من إسماعيل هنية رئيس حركة حماس والذي تحدث عن أنه منفتح حول الأمر وهي رسالة إيجابية. 

واستكمل، أنه يسعى للوصول إلى صيغة وطنية لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، خاصة في ضوء ما يتصيد للشعب الفلسطيني الأخطاء ويسعى لاستمرار الخلاف بين الفصائل الفلسطينية. 

حركة فتح القضية الفلسطينية شريف عامر برنامج يحدث في مصر قناة ام بى سى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

موضوعات متعلقة

منصة أرشفة صور الأشعة .. الصحة تكشف أهميتها ومتى يتم العمل بها؟

إغراق أنفاق غزة.. هل بدأت إسرائيل تنفيذ خطتها؟ محلل سياسي يجيب

شعبة الخضار والفاكهة: معندناش ندرة في أي منتج زراعي وارتفاع الأسعار لجشع التجار

نقيب الفلاحين عن موعد انخفاض سعر البصل: مثل إنت متسواش بصلة هيرجع تاني

النائب عبدالمنعم إمام: أين دور وزارة التموين في التصدي لجشع التجار؟

عضو برلمان البحر المتوسط: الشعب المصري كانت مشاركته فعالة في الانتخابات

عضو برلمان البحر المتوسط: كم السيدات المشاركة في الانتخابات كانت مفاجأة

أحمد موسى يشكر أبو العينين: وفرت كل الإمكانيات لصدى البلد لمتابعة الانتخابات..فيديو

ترشيحاتنا

الشرقاوي قارئا والأبيدي خطيبا.. ننشر تفاصيل خطبة الجمعة الأولى من جمادى الآخرة غدا

بيان عاجل للمقاومة الفلسطينية بشأن العدوان الغاشم على مدينة جنين

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. أهداف قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

البيت الأبيض: سوليفان سيناقش في رام الله إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية ومحاسبة المستوطنين المتطرفين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

تحيا فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

لا يحترمون المقدسات.. تصرف صادم من جندي داخل مسجد في غزة

4 إطلالات لياسمين صبري أشعلت السوشيال ميديا

فيديو

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

أسقطوهم كالذباب.. القـ.سام تصطاد 3 دبابات ميركافا و10 من قوات الاحـ.تلال

تحرك روسي عاجل .. بوتين يتحدث عن أزمة غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ