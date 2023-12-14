بشرى لأصحاب البطاقات التموينية.. رئيس شركة الدلتا للسكر يكشف عن مفاجأة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن قرار الحكومة بحظر تصدير السكر لـ 3 أشهر جديدة هام جدا، إذ أنه تم حظر التصدير سواء على مستوى القطاع الخاص أو المصانع التي لها علاقة بالكيان الحكومي، وهو ما يجعل هناك وفرة في الأسواق، فضلا عن العديد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية التي سيكون لها تأثير على السوق.

حديث عن أسعار السكر

وأضاف "أبو اليزيد"، خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن وزير التموين قرر ضخ أكثر من 30 ألف طن سكر على حاملي بطاقات التموين، إذ أنه إضافة لسعر السكر التمويني بـ 12.5 جنيه، يمكن لكل بطاقة أن تصرف 2 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها وهو السعر المدعم.

وتابع أن الدولة بدأت في تصدير سكر مكرر أبيض جاهز ليتم ضخه للتجار، مناشدا التجار بضرورة الالتزام بآلية التداول التي وضعتها الدولة، "بياخدوا السكر بـ 24 ألف جنيه للطن من خلال منفذ البورصة السلعية، و هذا الشهر سيضخ ما لا يقل عن 200 ألف سكر يصرف للتاجر بسعر 24 جنيها".