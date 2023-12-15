أوكلاند سيتي: الأهلي يستطيع هزيمة اتحاد جدة السعودي رغم الصفقات العالمية

قال جوردن واتسون المتحدث الإعلامي لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستطيع هزيمة اتحاد جدة السعودي ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقرر لها اليوم الجمعة.

وقال جوردن المتحدث الإعلامي لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" الأهلي فريق قوي ومميز ولديه خبرات كبيرة في كأس العالم للأندية، ويستطيع الفوز أمام اتحاد جدة السعودي خلال مباراة اليوم".

وأضاف:" مباراة الأهلي والاتحاد بالطبع الكل يتحدث عن القيمة المادية للفريقين خاصةً أن اتحاد جدة القيمة التسويقية أكبر، نتحدث عن لاعبين أمثال كريم بنزيما وكانتي وفابينيو العام الماضي كانوا يشاركوا في دوري أبطال أوروبا، ولكن قيمة الأهلي التسويقية أقل بشكل كبير ولكن تظل مباراة في أرض الملعب".

وأتم:" مباراة ستكون من مستوى عالي ولكن أرى أن الأهلي يستطيع الفوز خاصةً أن الكرة المصرية دائمًا متطورة وتملك لاعبين مميزين، ولا أنسى حسام حسن عندما احترف في سويسرا وكأس العالم عام 1990، بجانب اللعب أمام الأهلي في كأس العالم للأندية عام 2006".