تعدى على حكم.. إيقاف رئيس نادي أنقرة جوجو مدى الحياة

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، أمس الخميس، إيقاف الرئيس المستقيل لنادي أنقرة جوجو فاروق كودجا مدى الحياة، إثر اعتدائه على حكم مباراة فريقه أمام ريزه سبور.

كما عاقب مجلس التأديب في الاتحاد المحلي للعبة فريق أنقرة جوجو بفرض عليه خوض 5 مباريات على أرضه دون جماهير، وغرمه 66 ألف دولار.

وكان كودجا أعلن استقالته من منصبه الثلاثاء الماضي، عقب حادثة الاعتداء.



ووجه كودجا لكمة قوية إلى وجه حكم مباراة فريقه أمام ريزه سبور التي انتهت بالتعادل (1-1) في 19 ديسمبر، مما أدى إلى إلحاق الأذى بعينه.

وأعلن الاتحاد التركي أمس الأربعاء استئناف مباريات الدوري، بعدما كانت قد علقت الإثنين الماضي بسبب الحادثة.

وأثارت الحادثة ردود أفعال رياضية وسياسية واسعة حيث أدان أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاتحاد الدولي "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو التعرض بالضرب للحكم.