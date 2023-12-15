شوبير يفجر مفاجأة بشأن موديست قبل لقاء اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجاة كبيرة عن لاعب النادي الأهلي أنتوني موديست، قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وقال شوبير خلال برنامج «مع شوبير» المذاع على قناة اون تايم سبورتس:"كل المعلومات اللى جاية من معسكر الأهلي إنه موديست في أفضل حالة، وفي أعلى جاهزية وفي التدريبات كان بشكل جد جدا جدا، وده أسعد مارسيل كولر، لكن المؤشرات دلوقتي بتقول غنه كهربا هيبدأ أساسي في هذا اللقاء، لكنه بيقولوا فيه تقدم واضح جدا في مستوى موديست، وكلنا بنتمنى ده لأن المواجهة ليست سهلة وبالتوفيق لكل لاعيبة النادي الأهلي وانتوني موديست".

<p lang="ar" dir="rtl">خطة كولر لإيقاف بنزيمة ومفاجأة موديست تقلب الموازين ... شوبير ينفرد بتفاصيل حصرية من داخل معسكر الأهلي🦅👇<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_ONTime?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ملعب_ONTime</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/05i0zhozMa">pic.twitter.com/05i0zhozMa</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1735432885878841788?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">خطة كولر لإيقاف بنزيمة ومفاجأة موديست تقلب الموازين ... شوبير ينفرد بتفاصيل حصرية من داخل معسكر الأهلي🦅👇<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_ONTime?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ملعب_ONTime</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/05i0zhozMa">pic.twitter.com/05i0zhozMa</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1735432885878841788?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

وكان قد تفقد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والذي سيحتضن لقاء الأهلي واتحاد جدة السعودي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وكان الفريق أدى مرانه الختامي مساء أمس الخميس على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة.

وعقب المران توجه لاعبو الفريق إلى استاد الجوهرة، الذي ستقام عليه مباراة الأهلي واتحاد جدة، لمدة 30 دقيقة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.