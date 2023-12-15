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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن عن شرط وحيد لوقف الحرب في غزة خلال يوم واحد

أرشيفية
أرشيفية

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تأمل أن "تتوقف" الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "في أسرع وقت"، قائلاً إنها يمكن أن تنتهي خلال يوم واحد إذا "ألقت حماس السلاح".

وصرح كيربي، في مؤتمر صحفي، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ناقش خلال زيارته لإسرائيل يوم الخميس، تحولا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة "، قائلا: "لقد تحدّث (ساليفان)،عن إمكانية الانتقال ممّا نسمّيه العمليات العالية الكثافة، التي نراهم يقومون بها الآن، إلى أخف وطأة في المستقبل القريب"، إلا أنه لا يريد أن "يحدد جدولا زمنياً لذلك"، مؤكدا أنّ واشنطن "لا تملي الشروط" على إسرائيل.

وقال كيربي:"أعتقد أنّنا جميعا نريد أن تنتهي (الحرب) في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أنّها قد تنتهي اليوم، إذا تراجعت حماس، لكن هذا لا يبدو مرجّحا في الوقت الحالي".

وأدى تزايد عدد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، إلى تفاقم الخلاف بين الحليفين الإسرائيلي والأمريكي.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد من إسرائيل التركيز على إنقاذ أرواح المدنيين، وذلك عند سؤاله، الخميس، هما إذا كان يريد من إسرائيل تقليص نطاق هجومها على غزة بحلول نهاية هذا العام.

وقال بايدن رداً على سؤال من صحفي: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، لا أن يتوقفوا عن ملاحقة حماس، لكن بأن يكونوا أكثر حذراً".

الولايات المتحدة أمريكا إسرائيل حماس غزة

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