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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بايدن وأردوغان

صدى البلد

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي أمس الخميس، إن الرئيس جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدثا هاتفياً بشأن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وطلب السويد الانضمام إلى الحلف.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي أنه لن يتفاجأ إذا جرت مناقشة مسألة الطائرات المقاتلة من طراز F-16 خلال المكالمة.

وقال "لقد تحدثا عن حلف شمال الأطلسي وانضمام السويد... بالتأكيد لن أتفاجأ على الإطلاق إذا أثيرت أيضا مسألة مواصلتنا دعم برنامج التحديث لطائراتهم من طراز F-16".

من جانبها، قالت الرئاسة التركية الخميس، إن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيًا مع بايدن، وأبلغه بأن هجمات إسرائيل في غزة "ربما تأتي بعواقب سلبية على العالم".

وأضافت أن أردوغان قال لبايدن إن الولايات المتحدة "لديها مسؤولية تاريخية لضمان تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".

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