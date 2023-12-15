الفيوم.. مصرع سيدة في حريق منزلها بسنورس

قررت نيابة سنورس انتداب المعمل الجنائى بمديرية امن الفيوم ، لأعداد تقرير عن أسباب الحريق الذى شب فى احد منازل قرية ترسا بمركز سنورس ، والذى أسفر عن مصرع سيدة بسبب الحروق التى تاثرت بها نتيجة النيران .

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير امن الفيوم قد تلقى اخطارا من العميد مامور مركز شرطة سنورس بالحادث .

انتقلت على الفور سيارتين من الحماية المدنية بالفيوم ، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل انتقاله الى المنازل المجاورة .

تبين من النحقيقات الاولية ان الحريق شب فى منزل بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس محافظة الفيوم ، نتيجة ماس كهربائى واستعلت النيران فى المنزل .

اسفر الحادث عن مصرع سيدة ، بعد ان شبت النيران فى ملابسها ولم يتمكن أحد من انقاذها نتيجة لشدة النيران بالمنزل .

تم نقل السيدة المتوفية بسيارة الاسعاف الى مشرحة مستشفى سنورس المركزى ..

تم تحرير محضر بالحريق واخطرت نيابة سنورس التى اصدرت قرارها المتقدم .