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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفيوم.. مصرع سيدة في حريق منزلها بسنورس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة سنورس انتداب المعمل الجنائى بمديرية امن الفيوم ، لأعداد تقرير عن أسباب الحريق الذى شب فى احد منازل قرية ترسا بمركز سنورس ، والذى أسفر عن مصرع سيدة  بسبب الحروق التى تاثرت بها نتيجة  النيران .

 

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير امن الفيوم قد تلقى اخطارا من العميد مامور مركز شرطة سنورس بالحادث .

انتقلت على الفور سيارتين من الحماية المدنية بالفيوم ، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل انتقاله الى المنازل المجاورة .

تبين من النحقيقات الاولية ان الحريق شب فى منزل بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس محافظة الفيوم  ، نتيجة ماس كهربائى واستعلت النيران فى المنزل .

اسفر الحادث عن مصرع سيدة  ، بعد ان شبت النيران فى ملابسها  ولم يتمكن أحد من انقاذها نتيجة لشدة النيران بالمنزل .

تم نقل السيدة المتوفية بسيارة الاسعاف الى مشرحة مستشفى سنورس المركزى ..

تم تحرير محضر بالحريق واخطرت  نيابة سنورس التى اصدرت قرارها المتقدم .

 

 

مصرع سيدة وابنها في بلدة حولا جنوب لبنان بنيران مدفعية الاحتلال

 

 

 

مصرع شخصين في انهيار سقف منزل بالفيوم

 

 

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