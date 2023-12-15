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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، فعاليات انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضي، واطمأنت على سير الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضي، بمدينة المنصورة.

رافق وكيل الوزارة الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، وعبد الحميد عثمان مدير عام إدارة الشئون الإدارية، و إبراهيم الجمل المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد الرياضي، وكان فى استقبالهم النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة.

بدأت عملية التسجيل فى الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضي، فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءا، فى وجود المشرفين بإدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، والعاملين بالمديرية داخل لجان التسجيل.

يذكر أن إجمالي عدد الأعضاء في الجمعية العمومية العادية (41) الف عضواً، و من لهم حق التصويت في الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضي (31.664) ألف عضواً، موزعين على 26 لجنة فرعية، بالجمعية العمومية بنادى جزيرة الورد الرياضي بمدينة المنصورة.

وأعلن نادي جزيرة الورد الرياضي، أنه يتم مناقشة جدول الأعمال المعلن بنادى الحوار للألعاب الرياضية، طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادى المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية لسنة 2017, بحضور  أحمد محمد سعد، مدير المكتب الفني باللجنة الأوليمبية المصرية.

تجري عملية إنعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة، بإشراف قسم أول المنصورة، المتواجدين داخل النادي للحفاظ على الأمن والسلامة لأعضاء الجمعية العمومية، ورجال هيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية، لتقديم خدمات العلاجية للحالات الطارئة بالجمعية العمومية العادية بنادي جزيرة الورد الرياضي.

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الجمعية العمومية العادية بمدينة المنصورة بالمنصورة انعقاد الجمعية العمومية جزيرة الورد مدينة المنصورة وزارة الشباب والرياضة

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