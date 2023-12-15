بنتيجة 6-0.. براعم الأهلي يهزم المقاولون في بطولة الجمهورية

فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010، خارج ملعبه، على المقاولون العرب «ب»، بـ 6 أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.

افتتح محمد شريف أهداف الأهلي في الدقيقة 11، وأضاف مالك فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 33، ونجح البديلين محمد الصاوي ومحمد الوسيمي في تسجيل 4 أهداف، بواقع هدفين لكل منهما على التوالي، في الدقائق 65 و67 و75 و85 من عمر المباراة.

وبدأ أهلي 2010 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة أحمد.

الدفاع: علي موسى - مروان صابر - حسن رامي - فتح الله عماد.

الوسط: محمود محمد - ياسين تامر - ياسين صلاح - مالك فتحي - زياد خليل.

الهجوم: محمد شريف.

وشارك الحارس آدم عمرو بدلًا من محمود محمد، وكريم أشرف بدلًا من زياد خليل، وعبد الرحمن عمرو بدلًا من مالك فتحي، ومحمد الوسيمي بدلًا من محمد شريف، ومحمد الصاوي بدلًا من ياسين صلاح.

وبهذا الفوز رفع أهلي 2010 رصيده إلى ٣٩ نقطة جمعها من الفوز في ١٣ مباراة بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى الشمس ٣ - صفر، وعلى أبو السعود ٤ - صفر، وعلى العبور ٥ - صفر، وعلى حلوان العام ١٢ - صفر، وعلى إسكو ٣ - ١، وعلى بورتو السويس ٦ - صفر، وعلى الداخلية ٢ - صفر، وعلى المقاولون العرب «ب» ٦ - صفر، مسجلًا ٦٣ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 تامر حفنى مديرًا فنيًا، وأحمد عطية مدربًا عامًا، وصالح المغازى مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق ومحمد وائل إخصائي التدليك.