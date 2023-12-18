عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش الأندرويد.. سعر سامسونج Galaxy S23 Ultra في السعودية

Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يتسيد جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G الرائد صدارة الجوالات الذكية الرائدة “فلاجشيب” في العالم خاصةً التي تعمل بنظام أندرويد، وهو المنافس الأشرس لنظيره آيفون 15 برو ماكس.

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G في السعودية سعة 256 جيجابايت إلى 3475 ريالاً سعودياً، وسعة 512 جيجابايت 4499 ريالاً، وسعة 1 تيرابايت 5799 ريالاً.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يعمل جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوى، حيث الشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

 

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يأتى جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بنظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة المستخدم  One UI 5.1، من خلال معالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740.

يتوفر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 و 12 مع سعات تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وهي من نوع UFS 4.0 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يقدم جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G كاميرا خارقة خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.7، والثانية للتقريب periscope دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/4.9، والتقريب البصري 3 مرات وميزة مانع الإهتزاز، والثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والتقريب البصري حتى 10 مرات مع ميزة مانع الاهتزاز، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتى 60 فريما فى الثانية الواحدة. 

أما الكاميرا الأخرى لجوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

يقدم جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

ودعم جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G القلم الإلكتروني الشهير S Pen، مع بلوتوث 5.3، واتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد  سامسونج الشهير.

يمكنك اقتناء جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الأخضر، كريمي، لافندر، الجرافيتي، الأزرق السماوي، لايم، والأحمر.

Samsung Galaxy Samsung Galaxy S23 Ultra 5G السعودية أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

موضوعات متعلقة

أفضل بطارية آيفون. سعر iphone 13 في قطر

سعر iphone 14 Pro Max في السعودية

عرض لن يتكرر على آيفون 12.. سعره 16 أف جنيه فقط

خصم 20 ألف جنيه على وحش سامسونج Galaxy S22 Ultra

هونر تطلق هاتفها الشبابي Honor X8b في السعودية بمواصفات مميزة

ينافس الفلاجشيب.. وحش سامسونج بمواصفات جبارة وسعر مناسب

لو نسيتها.. كيفية إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام

شركة Asus تؤكد موعد إطلاق هواتفها العملاقة ROG Phone 8

ترشيحاتنا

مدرب الرياض السعودي: الأهلي يقدم كرة رائعة.. وهذا رأيي في فوزه على الاتحاد

مقتل 4 جنود بجيش الاحتلال وإصابة آخر في جنوب قطاع غزة

الأهلي يشارك لقطات المران الأخير قبل مواجهة بطل البرازيل

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

نشرة الخدمات.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والحديد والعملات

يوم اللغة العربية.. ما المقصود بقوله تعالى: «بلسان عربي مبين» ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. نسرين طافش تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

بفستان مجسم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار من مهرجان الأمل السينمائي

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فستان كشف عن تاتو.. هيدي كرم تخطف الأنظار بمهرجان الجونة

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ