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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لأول مرة.. تقرير حكومي أمريكي يكشف حقائق حوادث الطيران

صدى البلد

يشير تقرير المكتب الحكومي للمحاسبة إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية لديها نقاط قوة في التعامل مع حوادث الإطلاق الفضائية، حيث كانت الجهة المسؤولة عن التحقيق في معظم الحوادث المؤسفة، إذ أشرفت إدارة الطيران الفيدرالية على التحقيقات في 49 من 50 حادثًا أثناء الإطلاق التجاري منذ عام 2000.

ومع ذلك، يوصي التقرير بتحسين بعض الجوانب المهمة في العملية، ووفقا لموقع "سبيس" أحد النقاط التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير هو ضرورة تحسين الفحص والاختبار لتكنولوجيا الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، بما في ذلك الفحص المادي للمكونات والمواد المستخدمة في صناعة هذه الأجهزة.

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 يعتبر هذا الفحص الدقيق أمرًا حاسمًا لضمان سلامة الإطلاق الفضائي وتجنب حوادث محتملة.

المستشار الفني للمكتب الحكومي للمحاسبة، جايمس هاميلتون، صرح قائلاً: "يجب على إدارة الطيران الفيدرالية أن تتعامل مع حوادث الإطلاق الفضائية بجدية أكبر وتحسين إجراءاتها وتقنياتها التفتيشية لضمان سلامة العمليات الفضائية التجارية".

علاوة على ذلك، يوصي التقرير بتعزيز التواصل والتعاون بين إدارة الطيران الفيدرالية ووكالات أخرى مثل المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB)، وذلك لضمان تبادل المعلومات والخبرات وتحسين القدرة على التحقيق في حوادث الإطلاق الفضائي بشكل أفضل.

من جانبهم، أعرب ممثلون عن صناعة الفضاء عن استعدادهم للتعاون مع السلطات الرقابية لضمان سلامة العمليات الفضائية. وأكدوا على أهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في صناعة الفضاء.

تستمر الولايات المتحدة في تطوير قطاع الفضاء التجاري، وتزداد أهمية ضمان سلامة العمليات الفضائية للمحافظة على ريادتها في هذا المجال. ويعتبر تقرير المكتب الحكومي للمحاسبة دعوة لإدارة الطيران الفيدرالية لتعزيز جهودها وتحسين أداءها في مجال التفتيش والمتابعة لتعزيز سلامة الإطلاق الفضائي وتجنب حوادث مشابهة في المستقبل.

إدارة الطيران الفيدرالي الاقمار الصناعية الحوادث

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