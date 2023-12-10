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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سحب دخان داكنة تغطي فضاء مدينة خان يونس

سماء خان يونس
سماء خان يونس

تصاعدت سحب الدخان الداكنة في سماء مدينة خان يونس بقطاع غزة، اليوم الأحد، تزامنا مع توسيع إسرائيل لعملياتها في جنوب القطاع.

وتم تصوير الفيديو، الذي بثته رويترز على الهواء مباشرة، من سطح مجمع ناصر الطبي في خان يونس ويظهر دخانا كثيفا في الأفق – مع سماع بعض الانفجارات على مسافة بعيدة.

وتُسمع في الفيديوهات المنتشرة أيضًا أبواق السيارات من مسافة بعيدة، كما شوهدت بعض تحركات الأشخاص بالقرب من المستشفى.

ويصعب الحصول على معلومات دقيقة عن الغارات والاشتباكات في غزة، وكذلك عن الضحايا وحالة المستشفيات، بسبب محدودية الاتصالات.

وحددت شبكة CNN أيضًا الموقع الجغرافي لمقطع فيديو من وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر أصوات إطلاق نار كثيف في خان يونس.

ويظهر الفيديو شارعا خاليا والدخان يلوح في الأفق وأصوات إطلاق نار من مسافة قريبة، ثم شوهدت امرأة وطفل يركبان حمارًا ويسحبان عربة عليها جثتان فاقدتان للوعي. لا تستطيع CNN التحقق من وقت تصوير هذا الفيديو.

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الأحد، إن مقاتليه قتلوا وأصابوا 15 جنديًا إسرائيليًا في خان يونس بعد تفجير “عبوة كبيرة مضادة للأفراد”.

طلبت CNN من جيش الدفاع الإسرائيلي التعليق.

وفي شمال غزة، قالت كتائب القسام في بيان مقتضب يوم الأحد إن مقاتليها 'يخوضون معارك ضارية' مع القوات الإسرائيلية غرب مخيم جباليا للاجئين.

وتضيق القوات الإسرائيلية الخناق على مخيم جباليا للاجئين.

وفي يوم الجمعة، قال الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، لشبكة CNN إن القوات الإسرائيلية استولت على نصف مخيم جباليا بينما حاصرت أيضًا جدران المستشفى.

الجناح العسكري لحركة حماس المتحدث باسم كتائب القسام كتائب القسام مجمع ناصر الطبي

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