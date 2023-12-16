حصل على تعويض ضخم.. الأمير هاري يفوز بقضية ضد صحيفة شهيرة

فاز الأمير البريطاني هاري بجزء كبير من قضية التنصت على الهاتف المرفوعة ضد صحف مجموعة ميرور، بعد أن حكم القاضي بأن الناشر حصل على معلومات بشكل غير قانوني من هاتفه المحمول.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، حصل هاري على تعويض قدره 140.600 جنيه إسترليني (178.780 دولارًا).

تفاصيل حكم الأمير هاري

وفي حكم صدر أمس الجمعة، وجد قاضي المحكمة العليا تيموثي فانكورت أن صحف مجموعة ميرور (MGN) شاركت في هاتف "واسع النطاق" للقرصنة بين عامي 2006 و2011 والبحث عن معلومات لمقالات عن العائلة المالكة المعرضة للفضائح.

أعلن فانكورت أن كان استخدام محققين خاصين للحصول على المعلومات بشكل غير قانوني "جزءًا لا يتجزأ" من تكتيكات شبكة MCN.

وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون هناك شك" في أن محرر ديلي ميرور السابق ومقدم البرامج التلفزيونية بيرس مورجان وغيره من المحررين والمحامين في شبكة MCN يعرفون أن المحققين لديهم خرق للقانون.

ومع ذلك، فإن ادعاء هاري - بأن 33 مقالة عنه في الديلي ميرور، وصنداي ميرور، وصنداي بيبول تم تجميعها باستخدام معلومات مخترقة - لا يمكن إثباته إلا "جزئيًا، ”، حيث أشار فانكورت، بعد الحكم على 15 من هذه المقالات بأنها نتاج مراقبة غير قانونية.

تصريحات الأمير هاري

وأدلى هاري بشهادته أمام المحكمة في يونيو الماضي، ليصبح أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يقوم بذلك منذ أكثر من 130 عامًا.

وقال للمحكمة إن القصص أنهت علاقته مع صديقته السابقة تشيلسي ديفي، وأضرت بعلاقته مع شقيقه الأمير ويليام، وكشفت تفاصيل عن خدمته العسكرية وتعاطي المخدرات التي كانت ستظل خاصة لولا ذلك.

وفي بيان قرأه محاميه أمس الجمعة، قال هاري إن "اليوم هو يوم عظيم للحقيقة، وكذلك للمساءلة.. هذه القضية لا تتعلق فقط بالقرصنة.. يتعلق الأمر بممارسة منهجية للسلوك غير القانوني والمروع، يتبعه تستر وتدمير الأدلة، ولا يمكن الكشف عن نطاقها إلا من خلال هذه الإجراءات."

أصرت شبكة MCN طوال القضية على أنها استخدمت اختراق الهاتف للحصول على مواد لبعض القصص في الماضي، ولكن لم يحدث ذلك مطلقًا في حالة هاري.