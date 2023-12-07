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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

التشجيع على المخدرات..اتهامات خطيرة ضد الأمير هاري بعد نشر مذكراته

الامير هاري
الامير هاري

تستمر الاتهامات في ملاحقة الأمير البريطاني هاري بعد قراره كتابة مذكراته التي يفضح فيها اسرار العائلة الملكية، والتي بسبب يواجه تهم بالتشجيع على تعاطي المخدرات.

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وأصاب دوق ساسكس العالم بصدمة عندما اعترف بتعاطي الكوكايين والماريجوانا والفطر المخدر في الكتاب.


وتساءل العديد من النقاد عن كيفية السماح له بدخول أمريكا، ورفع مركز أبحاث محافظ في واشنطن العاصمة دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي في محاولة لإجبار المسؤولين على الكشف عن ملفات الهجرة الأمريكية الخاصة بهاري.


ولذا رفعت مؤسسة التراث دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي بعد رفض طلب قانون حرية المعلومات بدعوى أن ذلك يمثل "المصلحة العامة".

من جانبها، رفضت إدارة بايدن ذلك، بحجة أن المتقدمين للحصول على التأشيرة لهم الحق في الخصوصية.


وقالت مؤسسة التراث، في وثائق المحكمة الجديدة المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، والتي حصلت عليها مجلة نيوزويك: "القضية تأتي في المقام الأول لأن صاحب السمو الملكي قدم طوعًا اعترافًا كتابيًا بعدد من انتهاكات المواد الخاضعة للرقابة.

ويرى البعض أن هاري اقترب من نقطة التباهي وتشجيع الاستخدام غير القانوني للمخدرات.

وأكدت المؤسسة: "لقد فعل دوق ساسكس ذلك على الرغم من حقيقة أنه من المعروف على نطاق واسع أن مثل هذا يمكن أن يكون له عواقب سلبية على الهجرة بالنسبة لغير المواطنين. لكن هذا ليس كل شيء.. هذه القضية مفصلة بشكل أكبر حيث أن صاحب السمو الملكي - مرة أخرى لتحقيق ربح هائل - قام بتفصيل قراراته المتعلقة بالهجرة كتابيًا وعبر فيديو نتفليكس.. أضف إلى ذلك حقيقة أن جميع جوانب قضية صاحب السمو الملكي السفر يتم تغطيتها على نطاق واسع في الصحافة".

هاري العائلة الملكية المخدرات

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