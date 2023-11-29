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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

«نهاية اللعبة».. أسرار ومفاجآت خطيرة عن حياة الأمير هاري وأسرته

الامير هاري
الامير هاري

ظهر مؤخرًا كتاب جديد بعنوان أثار الجدل “نهاية اللعبة” للكاتب اوميد سكوبي يفجر العديد من المفاجآت عن حياة الأسرة الملكية في بريطانيا.

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جدل جديد.. تصرف غير متوقع من الأمير هاري تجاه ملك بريطانيا

ويتضمن هذا الكتاب الدرامي معلومات مذهلة عن الأمير هاري وميجان ماركل، وكذلك الملك تشارلز، وأمير وأميرة ويلز، ولكن العائلة المالكة لم تعلق على أي من الادعاءات الواردة في هذا الكتاب.

ومن أخطر المفاجآت  التي يحتوي عليها الكتاب، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية:
شكت ميجان ماركل للملك تشارلز من اثنين من أفراد العائلة المالكة بسبب عنصريتهما، حيث اتهمت اثنين من أفراد العائلة المالكة بمناقشة مخاوفهما حول لون بشرة ابنها الأمير آرتشي.

وذكر هاري وميجان في مقابلة مع أوبرا وينفري أن أحد أفراد العائلة المالكة الذي لم يذكر اسمه أعرب عن مخاوفه بشأن مدى سواد بشرة الأمير آرتشي عند ولادته.

وحاليا، يُزعم أن ماركل حددت اثنين من أعضاء العائلة المالكة، في رسالة خاصة كتبتها إلى الملك تشارلز.

ويقول المؤلف سكوبي إنه يعرف اسمي هذين الشخصين، ولكن قوانين المملكة المتحدة تمنعه من الإبلاغ عن هويتيهما.


ويستعرض الكتاب أيضًا العلاقة بين هاري ووالده الملك تشارلز، ويدعي أن الملك قام بتوزيع رسالة تحذير إلى العائلة المالكة بشأن ابنه.

ويذكر الكتاب أن تشارلز كان حذرًا عندما تحدث إلى هاري بعد نشر مذكرات “سبير” المثيرة للجدل.

فيما كان هاري قد كشف في سيرته الذاتية عن قصص شخصية للغاية عن أقاربه الملكيين، بما في ذلك أن والده لم يعانقه بعد وفاة والدته الأميرة ديانا بشكل مأساوي.

ويؤكد الكتاب أيضًا أن تشارلز لم يكن سعيدًا بهاري بعد أن مزق فيلمه الوثائقي على نتفليكس العائلة المالكة، وكيف أزعج العرض الجميع.


ويكشف الكتاب عن طلب العائلة المالكة من هاري وميجان إخلاء منزلهما في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وأن هاري وميجان تعرضا للأذى، ولم يتم منح آرتشي وليليبت ألقابهما الأميرية على الفور، وأن هاري وميجان شعرا بالألم بسبب ذلك.

وعند تعميد ليليبيت، في وقت سابق من هذا العام في كاليفورنيا، لم يحضر تشارلز على الرغم من دعوته، وجاء رفض الدعوة بسبب تضارب المواعيد. 

بريطانيا الأسرة الملكية

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