خسارة فادحة للأمير هاري وزوجته بسبب فيلم وثائقي

صنف كل من الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، بانهما أكبر الخاسرين في الأرباح بفضل فيلمهما الوثائقي Tinsel Town لهذا العام وذلك وفقاً لمجلة The Hollywood Reporter.

نشرت المجلة مراجعتها لعام 2023 احتفاءً بمن انتصروا وإشارةً إلى أولئك الذين فشلوا في تحقيق الهدف.

ومن بين 11 شخصًا تم اختيارهم على أنهم عانوا من الخسارة الفادحة، كان دوق ودوقة ساسكس، اللذان تعرضا للسخرية بسبب فيلمهما الوثائقي المتذمر على Netflix، والسيرة الذاتية المتذمرة (Spare - حتى العنوان عبارة عن شكوى عابسة) والبودكاست الخامل.

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل

ازالت Spotify البودكاست الخاص بميجان، Archetypes، في يونيو بعد موسم واحد فقط، ووصف بيل سيمونز، رئيس قسم ابتكار وتسييل البودكاست في الشركة، الزوجين بأنهما "مغروران" بعد انتهاء عقدهما متعدد السنوات بقيمة 20 مليون دولار (15.9 مليون جنيه إسترليني).

كانت معاملتهم من قبل صحيفة هوليوود ريبورتر بعيدة كل البعد عن المبالغة، حيث قالت الصحيفة إن الزوجين "هربا من حياة الخدمة العامة الاحتفالية للاستفادة من مكانتهما المشهورة في الولايات المتحدة" - لكنهما فشلا في التألق