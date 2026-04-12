محمد الحلو: تزوجت 5 مرات.. وخضت تجربة 3 زيجات في وقت واحد قبل «اعتزال الزواج»

أكد الفنان محمد الحلو خلال حديثه التليفزيوني أنه تزوج 5 مرات في فترات مختلفة من حياته، مؤكدًا أن هذه التجارب مرّت بمراحل متنوعة بين الاستقرار والانفصال.

وأشار “الحلو” خلال برنامج كلام الناس مع ياسمين عز، إلى أنه خلال إحدى الفترات كان مرتبطًا بـ3 زيجات في وقت واحد (على ذمته في نفس المرحلة)، وهو ما وصفه بأنه كانت تجربة صعبة ومرهقة جدًا من الناحية النفسية والتنظيمية، قائلاً إن التعامل مع أكثر من بيت ومسئوليات في نفس الوقت يفقد الشخص قدرته على التركيز والاستقرار.

وأضاف الفنان، أنه بعد انتهاء تلك المرحلة، خاض زيجات أخرى لاحقًا بشكل متتابع، إلى أن قرر في النهاية التوقف عن الزواج نهائيًا والتركيز على حياته وأبنائه، مؤكدًا أنه “اعتزل فكرة الزواج تمامًا”.